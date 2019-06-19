СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-19T08:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске несколько десятков домов на шести улицах остались без горячей воды, сообщает филиал ПАО «Квадра». Во время ремонта сетей на Тенишевой коммунальщики обнаружили еще один аварийный участок. Было решено дополнительно заменить и его.

В связи с этим жителям ул. 25 Сентября, 1, 3, 5, 7; ул. Крупской, 39, 39а, 39б, 41/1, 45а; Хлебозаводской пер., 4-10а чет; Трамвайный проезд, 2, 2а; ул. Шевченко, 1/35, 3, 42-52 чет; ул. Тенишевой, 27, 29, 31, 33 обещают вернуть горячую воду к вечеру 19 июня.

Сотрудники филиала приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала об аварии, обезвожившей смолян.

ИСТОЧНИК KP.RU