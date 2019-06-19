СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-19T17:03:48+03:00

Нарушитель ПДД предложил полицейскому пять тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении

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В Смоленске инспектора ДПС подозревают в получении взятки, рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Холодкова. Нарушитель ПДД предложил полицейскому пять тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении.

По словам официального представителя регионального следкома, инцидент произошел на улице Тенишевой 18 июня.

- В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося, - рассказали в следственном управлении.

Также свою проверку проводят сотрудники регионального УМВД. Инспектор ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Смоленску отстранен от исполнения обязанностей.

- Если вина полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU