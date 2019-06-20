Российские военные «ликвидировали» последствия повреждения контейнера с ядерным топливом на Смоленской АЭС
Российские военные «ликвидировали» последствия повреждения контейнера с ядерным топливом на Смоленской АЭС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. В Десногорске прошли масштабные учения с применением техники – военные оттачивали навыки на земле и в воздухе.
По словам сотрудников департамента, для эвакуации людей была проведена воздушная и наземная радиационная разведка.
Жители города насторожились появлению техники в воздухе, а дети с замиранием сердца смотрели на мощные вертолеты в небе, пишут жители Десногорска в соцсетях.
- Всего в ходе учений была проведена полная дезактивация более 100 единиц техники, и санитарная обработка персонала электростанции, - рассказали в департаменте. – В учениях навыки отработали более 600 военнослужащих, гражданского персонала Смоленской АЭС и свыше 200 единиц военной и специальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU