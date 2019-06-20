СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-20T06:53:01+03:00

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Российские военные «ликвидировали» последствия повреждения контейнера с ядерным топливом на Смоленской АЭС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. В Десногорске прошли масштабные учения с применением техники – военные оттачивали навыки на земле и в воздухе.

По словам сотрудников департамента, для эвакуации людей была проведена воздушная и наземная радиационная разведка.

Жители города насторожились появлению техники в воздухе, а дети с замиранием сердца смотрели на мощные вертолеты в небе, пишут жители Десногорска в соцсетях.

- Всего в ходе учений была проведена полная дезактивация более 100 единиц техники, и санитарная обработка персонала электростанции, - рассказали в департаменте. – В учениях навыки отработали более 600 военнослужащих, гражданского персонала Смоленской АЭС и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU