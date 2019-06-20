2019-06-20T07:18:59+03:00
Недвижимость

Жители Заднепровского района Смоленска остались без горячей воды

Обезвожены социальные учреждения и ряд домов на 12 улицах
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жители Заднепровского района Смоленска остались без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Из-за утечки сетевой воды обезвожены социальные учреждения и ряд домов на 12 улицах.

Дошкольные учреждения:

детский сад № 40 «Антошка» (ул. Островского, д.10),

детский сад № 41 «Солнышко» (ул. Губенко, д.1),

детский сад «Незабудка» (ул. Островского, д.18),

детский сад № 58 «Одуванчик» (ул. Автозаводская, д.23а),

детский сад «Журавушка» (ул. Автозаводская, д.58),

детский сад № 56 (ул. 12 лет Октября, д.4);

Учреждения: бассейн "Дельфин"

Лечебные учреждения: Поликлиника №1 (ул. Свердлова, д. 2)

Жилые дома:

ул. Юрьева д.1/6, д.3, д.5, д.9, д.11/12, д.13, д.15;

ул. Островского д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10, д.18;

ул. Кутузова, д.30;

ул. Автозаводская д.9, д.11, д.11а, д.13а, д.15а, д.17, д.19, д.21, д.21а, д.21б, д.21 к.3, д.22а, д.23, д.25, д.27, д.27а, д.27б, д.30, д.32а, д.50, д.52, д.54, д.46, д.46в, д.29, д.29а, д.33, д.35, д.56, д.58, д.60, д.23б, д.54;

ул. Фрунзе, д.5, д.9, д.11, д.20;

ул. Заводская, д.1;

Витебское шоссе, д.1а, д.1/37, д.3/20, д.10;

ул. 12 лет Октября, д.2а, д.4, д.6;

ул. Губенко д.1, д.10;

ул. Беляева д.45;

ул. 1-й Мичуринский пер. д.4А, д.4Б;

2-й Смоленский ручей д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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