В Смоленске депутаты поддержали увеличение штрафа для «зацеперов»
В Смоленске депутаты поддержали увеличение штрафа для «зацеперов», сообщает пресс-служба регионального парламента, ведь часто детские шалости приводят к травматизму и гибели.
По словам сотрудников пресс-службы, сегодня за проезд на крыше вагонов поездов, открытых площадках и кузовах предусмотрен штраф в 100 рублей. Такого наказания недостаточно, чтобы предотвратить подобные факты, считают депутаты. Поэтому было решено увеличить сумму санкций до 700-1500 рублей, а при повторном нарушении – до 4000-5000 рублей.
- Проект областного закона о внесении поправок в КоАП поддержан депутатами, - сообщили в пресс-службе Смоленской областной Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU