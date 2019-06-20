СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-20T09:17:32+03:00

Детские шалости часто приводят к травматизму и гибели

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В Смоленске депутаты поддержали увеличение штрафа для «зацеперов», сообщает пресс-служба регионального парламента, ведь часто детские шалости приводят к травматизму и гибели.

По словам сотрудников пресс-службы, сегодня за проезд на крыше вагонов поездов, открытых площадках и кузовах предусмотрен штраф в 100 рублей. Такого наказания недостаточно, чтобы предотвратить подобные факты, считают депутаты. Поэтому было решено увеличить сумму санкций до 700-1500 рублей, а при повторном нарушении – до 4000-5000 рублей.

- Проект областного закона о внесении поправок в КоАП поддержан депутатами, - сообщили в пресс-службе Смоленской областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU