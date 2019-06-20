2019-06-20T10:07:06+03:00
Происшествия

В Смоленской области разыскивают женщину, пропавшую две недели назад

Родные Валентины Сафоновой просят помочь с поисками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленской области разыскивают женщину, пропавшую две недели назад. О поисках Валентины Сафоновой сообщил паблик «Пусть говорит Вязьма» соцсети ВКонтакте.

Близкие женщины будут рады любой информации от людей, которые что-либо знают о местонахождении смолянки.

- Кто видел ее или знает о местонахождении, позвоните по номеру, который указан в конце. На фотографии пропавшая, но в настоящее время у нее седые волосы, - написали близкие Валентины Сафоновой.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении женщины, позвоните по телефонам: 89051606841, 89066687155.

ИСТОЧНИК KP.RU

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