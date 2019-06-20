2019-06-20T10:49:39+03:00
Общество

В Смоленске у остановки транспорта появилась стихийная свалка мусора

Коммунальщики не успевают убирать урны, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске у остановки транспорта появилась стихийная свалка мусора, сообщает паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Горы пакетов, пластика, стекла и труп собаки сбитой машиной валяются рядом с урной на остановке «Красный Бор» недалеко от Ключевого озера.

Подписчики паблика сообщают, что коммунальщики не успевают убирать урны.

- Такие проблемы только летом, - пишут люди. - Большое количество людей едут на озера.

В своих комментариях смоляне упрекают отдыхающих в небрежности.

- Видя переполненный контейнер, можно было мусор взять с собой, - пишут горожане. – Зачем самим разводить свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области разыскивают женщину, пропавшую две недели назад
В Смоленске депутаты поддержали увеличение штрафа для «зацеперов»
В Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги
Жители Заднепровского района Смоленска остались без горячей воды
В Смоленске отремонтируют детские площадки
Российские военные «ликвидировали» последствия повреждения контейнера с ядерным топливом на Смоленской АЭС
В Смоленске инспектора ДПС подозревают в получении взятки
Губернатор подвел итоги рабочей поездки по Смоленску
Губернатор Смоленской области остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина
В Смоленске подведены итоги операции «Оружие»
Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь
В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей