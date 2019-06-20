СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-20T10:49:39+03:00

Коммунальщики не успевают убирать урны, пишут в соцсетях

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В Смоленске у остановки транспорта появилась стихийная свалка мусора, сообщает паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Горы пакетов, пластика, стекла и труп собаки сбитой машиной валяются рядом с урной на остановке «Красный Бор» недалеко от Ключевого озера.

Подписчики паблика сообщают, что коммунальщики не успевают убирать урны.

- Такие проблемы только летом, - пишут люди. - Большое количество людей едут на озера.

В своих комментариях смоляне упрекают отдыхающих в небрежности.

- Видя переполненный контейнер, можно было мусор взять с собой, - пишут горожане. – Зачем самим разводить свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU