В Смоленске у остановки транспорта появилась стихийная свалка мусора
Коммунальщики не успевают убирать урны, пишут в соцсетях
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске у остановки транспорта появилась стихийная свалка мусора, сообщает паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. Горы пакетов, пластика, стекла и труп собаки сбитой машиной валяются рядом с урной на остановке «Красный Бор» недалеко от Ключевого озера.
Подписчики паблика сообщают, что коммунальщики не успевают убирать урны.
- Такие проблемы только летом, - пишут люди. - Большое количество людей едут на озера.
В своих комментариях смоляне упрекают отдыхающих в небрежности.
- Видя переполненный контейнер, можно было мусор взять с собой, - пишут горожане. – Зачем самим разводить свалку.
ИСТОЧНИК KP.RU