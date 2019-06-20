СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-20T13:10:10+03:00

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В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Запрет связан с проведением патриотического мероприятия «Судьба солдата», посвященного Дню памяти и скорби.

По словам сотрудников администрации, транспорту запретят двигаться по улице с 11.30 до 16.00 22 июня.

О том, что будет происходить на площадке перед ЦПКиО, можно узнать здесь.

Также с 21 июня будет закрыта часть дороги по проспекту Гагарина. Водителей просят заранее продумать маршруты передвижения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU