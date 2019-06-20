В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса
Запрет связан с проведением патриотического мероприятия
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Запрет связан с проведением патриотического мероприятия «Судьба солдата», посвященного Дню памяти и скорби.
По словам сотрудников администрации, транспорту запретят двигаться по улице с 11.30 до 16.00 22 июня.
О том, что будет происходить на площадке перед ЦПКиО, можно узнать здесь.
Также с 21 июня будет закрыта часть дороги по проспекту Гагарина. Водителей просят заранее продумать маршруты передвижения по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU