СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-20T14:27:12+03:00

Контейнеры для сбора отходов жизнедеятельности животных появятся и на ряде улиц города

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Дог-боксы собираются установить в четырех парках Смоленска и на ряде городских улиц, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Специальные контейнеры появятся на Блонье, в Реадовка, парке 1100-летия Смоленска и Соловьиной роще.

По словам сотрудников администрации, 20 специальных урн уже закуплены и вот-вот появятся в местах частого выгула животных.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на инициативу властей. Смоляне отмечают, что в ряде парков выгул животных запрещен, но, как правило, владельцы животных его игнорируют.

ИСТОЧНИК KP.RU