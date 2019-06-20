Дог-боксы собираются установить в четырех парках Смоленска
Контейнеры для сбора отходов жизнедеятельности животных появятся и на ряде улиц города
ФОТО: pixabay.com.
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Дог-боксы собираются установить в четырех парках Смоленска и на ряде городских улиц, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Специальные контейнеры появятся на Блонье, в Реадовка, парке 1100-летия Смоленска и Соловьиной роще.
По словам сотрудников администрации, 20 специальных урн уже закуплены и вот-вот появятся в местах частого выгула животных.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на инициативу властей. Смоляне отмечают, что в ряде парков выгул животных запрещен, но, как правило, владельцы животных его игнорируют.
ИСТОЧНИК KP.RU