В Смоленской области сгорело поле с сеном

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-20T15:06:18+03:00

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В Смоленской области горело поле с сеном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло днем 19 июня в деревне Дементеево Руднянского района.

- Прибывшие расчеты 38-й части справились с пожаром. Но огонь успел повредить семь рулонов сухой травы по 400 кг, - сообщили в пресс-службе.

Сено загорелось из-за неосторожного обращения с огнем, полагают специалисты. Из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU