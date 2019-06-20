2019-06-20T15:06:18+03:00
Происшествия

В Смоленской области сгорело поле с сеном

Сухая трава вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнем, полагают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области горело поле с сеном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло днем 19 июня в деревне Дементеево Руднянского района.

- Прибывшие расчеты 38-й части справились с пожаром. Но огонь успел повредить семь рулонов сухой травы по 400 кг, - сообщили в пресс-службе.

Сено загорелось из-за неосторожного обращения с огнем, полагают специалисты. Из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дог-боксы собираются установить в четырех парках Смоленска
В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса
В Смоленске у остановки «Красный Бор» в мусоре нашли мертвую собаку
В Смоленской области ищут женщину, пропавшую две недели назад
В Смоленске депутаты поддержали увеличение штрафа для «зацеперов»
В Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги
Жители Заднепровского района Смоленска остались без горячей воды
В Смоленске отремонтируют детские площадки
Российские военные «ликвидировали» последствия повреждения контейнера с ядерным топливом на Смоленской АЭС
В Смоленске инспектора ДПС подозревают в получении взятки
Губернатор подвел итоги рабочей поездки по Смоленску
Губернатор Смоленской области остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина
В Смоленске подведены итоги операции «Оружие»
Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь
В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей