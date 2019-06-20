В Смоленской области сгорело поле с сеном
Сухая трава вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнем, полагают специалисты
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области горело поле с сеном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло днем 19 июня в деревне Дементеево Руднянского района.
- Прибывшие расчеты 38-й части справились с пожаром. Но огонь успел повредить семь рулонов сухой травы по 400 кг, - сообщили в пресс-службе.
Сено загорелось из-за неосторожного обращения с огнем, полагают специалисты. Из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU