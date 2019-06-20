СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-20T16:41:36+03:00

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В Смоленске автомобилист заплатил за превышение скорости 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Деньги у нарушителя ПДД были списаны с лицевого счета судебными приставами.

- Должник не шел на контакт с сотрудниками ведомства, не открывал двери, когда к нему приходили домой. Тогда приставом было решено списать деньги с его счета в банке, - сообщили сотрудники пресс-службы. - Мужчине пришлось отдать не только сумму, вынесенную по штрафам, но и исполнительский сбор.

Ранее приставы взыскали долг со смолянки, которая более 7 раз меняла фамилию, чтобы не платить долги по кредитам, взятым в МФО.

ИСТОЧНИК KP.RU