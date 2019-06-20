В Смоленске автомобилист заплатил за превышение скорости 30 тысяч рублей
В Смоленске автомобилист заплатил за превышение скорости 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Деньги у нарушителя ПДД были списаны с лицевого счета судебными приставами.
- Должник не шел на контакт с сотрудниками ведомства, не открывал двери, когда к нему приходили домой. Тогда приставом было решено списать деньги с его счета в банке, - сообщили сотрудники пресс-службы. - Мужчине пришлось отдать не только сумму, вынесенную по штрафам, но и исполнительский сбор.
Ранее приставы взыскали долг со смолянки, которая более 7 раз меняла фамилию, чтобы не платить долги по кредитам, взятым в МФО.
ИСТОЧНИК KP.RU