Под Смоленском произошло страшное ДТП с пострадавшими
Один автомобиль оказался в кювете, другой перевернулся на трассе
ФОТО: ВКонтакте.
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Под Смоленском произошло страшное ДТП с пострадавшими, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Один автомобиль оказался в кювете, другой перевернулся на трассе. Авария произошла в 18.38 21 июня в районе деревни Старые Батеки.
- На дороге столкнулись «ВАЗ-2104» и «Фольксваген Гольф», - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области. – Участникам аварии понадобилась помощь спасателей.
На место аварии Выезжала автоцистерна и 4 сотрудника МЧС.
- В ДТП есть пострадавшие. Им оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU