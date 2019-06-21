2019-06-21T08:04:26+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области пообещал найти работу многодетной матери

Женщина обратилась за помощью в трудоустройстве к главе региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Губернатор Смоленской области пообещал найти работу многодетной матери, сообщает пресс-служба обладминистрации. Женщина обратилась за помощью в трудоустройстве к главе региона во время личного приема.

Дина Фролова рассказала, что по образованию она портной, но найти работу, которая бы подходила ей по режиму, ей пока не удалось. Ведь совмещать воспитание детей и работу довольно непросто.

Алексей Островский предложил смолянке поработать швеей на одном из предприятий города. Специалисты, по его словам, востребованы в регионе. И дал соответствующее поручение своим заместителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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