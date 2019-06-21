В Смоленской области заметили колонну боевой техники
Более десятка машин двигались по трассе в сторону Десногорска
ФОТО: ru.wikipedia.org.
Изменить размер текста:
В Смоленской области заметили колонну боевой техники. Более десятка машин двигались по трассе в сторону Десногорска. Кадры с техникой сняли и выложили в соцсети участники группы «Главное в Рославле» ВКонтакте.
По словам местных жителей, появление тяжелой артиллерии может быть связано с крупными учениями российских военных, которые проходили на атомной станции.
ИСТОЧНИК KP.RU