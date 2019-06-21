СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-21T11:44:59+03:00

Более десятка машин двигались по трассе в сторону Десногорска

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В Смоленской области заметили колонну боевой техники. Более десятка машин двигались по трассе в сторону Десногорска. Кадры с техникой сняли и выложили в соцсети участники группы «Главное в Рославле» ВКонтакте.

По словам местных жителей, появление тяжелой артиллерии может быть связано с крупными учениями российских военных, которые проходили на атомной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU