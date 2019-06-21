2019-06-21T14:31:34+03:00
Общество

В Смоленске прошла акция «Завтра была война»

Поисковики вручили солдатские медальоны и памятные медали «Шагнувшие в бессмертие» родным красноармейцев, чьи останки были найдены на местах боев в черте города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: комитет по информационной политике городской администрации.ФОТО: комитет по информационной политике городской администрации.
Изменить размер текста:

В Смоленске прошла акция «Завтра была война», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Мероприятие состоялось накануне Дня памяти и скорби в Сквере Памяти Героев.

По словам сотрудников городской администрации, власти региона, ветераны и общественность почтили память солдат, погибших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Также в рамках акции были вручены солдатские медальоны и памятные медали «Шагнувшие в бессмертие» родным красноармейцев, чьи останки были найдены в черте города.

После митинга участники отправились на Покровское воинское захоронение для захоронения еще восьми солдат, погибших на Смоленщине в 1941 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Черный лесоруб вырубил деревьев на 520 тысяч рублей
Массовое ДТП создало пробку в центре Смоленска
В Смоленске коммунальщики отомстили автохамам
Губернатор Смоленской области уволил начальника департамента по строительству и ЖКХ
В Смоленской области заметили колонну боевой техники
В поездах между Москвой и Смоленском намерены усовершенствать интернет
Прокуратура и Следственный комитет начали проверку в Рославльской ЦРБ
Губернатор Смоленской области пообещал найти работу многодетной матери
Под Смоленском произошло страшное ДТП с пострадавшими
В Смоленске в пруду парка «Соловьиная роща» утонул 17-летний подросток
В Смоленске автомобилист заплатил за превышение скорости 30 тысяч рублей
В Смоленской области сгорело поле с сеном
Дог-боксы собираются установить в четырех парках Смоленска
В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса
В Смоленске у остановки «Красный Бор» в мусоре нашли мертвую собаку
В Смоленской области ищут женщину, пропавшую две недели назад
В Смоленске депутаты поддержали увеличение штрафа для «зацеперов»
В Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги
Жители Заднепровского района Смоленска остались без горячей воды
В Смоленске отремонтируют детские площадки
Российские военные «ликвидировали» последствия повреждения контейнера с ядерным топливом на Смоленской АЭС
В Смоленске инспектора ДПС подозревают в получении взятки
Губернатор подвел итоги рабочей поездки по Смоленску
Губернатор Смоленской области остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина
В Смоленске подведены итоги операции «Оружие»
Смоленский Роспотребнадзор проверит детский лагерь
В Смоленской области директор фирмы задолжал работникам более 700 тысяч рублей