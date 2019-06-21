СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-21T14:31:34+03:00

Поисковики вручили солдатские медальоны и памятные медали «Шагнувшие в бессмертие» родным красноармейцев, чьи останки были найдены на местах боев в черте города

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В Смоленске прошла акция «Завтра была война», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Мероприятие состоялось накануне Дня памяти и скорби в Сквере Памяти Героев.

По словам сотрудников городской администрации, власти региона, ветераны и общественность почтили память солдат, погибших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Также в рамках акции были вручены солдатские медальоны и памятные медали «Шагнувшие в бессмертие» родным красноармейцев, чьи останки были найдены в черте города.

После митинга участники отправились на Покровское воинское захоронение для захоронения еще восьми солдат, погибших на Смоленщине в 1941 году.

ИСТОЧНИК KP.RU