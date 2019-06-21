В Смоленске коммунальщики отомстили автохамам
Сотрудники предприятия, отвечающие за вывоз мусора, оставили мусорные пакеты на капоте машин, припаркованных у контейнеров
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске коммунальщики отомстили автохамам. Сотрудники предприятия, отвечающие за вывоз мусора, оставили мусорные пакеты на капоте машин, припаркованных у контейнеров. Фотографию автомобилей, перегородивших подход к контейнерной площадке, опубликовал паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» соцсети ВКонтакте.
Пользователи социальной сети поддержали работников предприятия и осудили автомобилистов.
«Всё правильно сделали», «Красавцы, нужно было еще высыпать из пакета», «Лучше в салон», - написали жители района в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU