СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-21T15:00:46+03:00

Сотрудники предприятия, отвечающие за вывоз мусора, оставили мусорные пакеты на капоте машин, припаркованных у контейнеров

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В Смоленске коммунальщики отомстили автохамам. Сотрудники предприятия, отвечающие за вывоз мусора, оставили мусорные пакеты на капоте машин, припаркованных у контейнеров. Фотографию автомобилей, перегородивших подход к контейнерной площадке, опубликовал паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» соцсети ВКонтакте.

Пользователи социальной сети поддержали работников предприятия и осудили автомобилистов.

«Всё правильно сделали», «Красавцы, нужно было еще высыпать из пакета», «Лучше в салон», - написали жители района в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU