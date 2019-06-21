Массовое ДТП создало пробку в центре Смоленска
На улице Большая Советская столкнулись четыре машины
ФОТО: ВКонтакте.
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Массовое ДТП создало пробку в центре Смоленска сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На улице Большая Советская у собора столкнулись четыре машины.
По словам свидетелей аварии, занят левый ряд по направлению к площади Победы.
Автомобилисты пишут, что из людей никто не пострадал, разбиты только машины.
- Пробка собирается от светофора, ищите пути объезда, - сообщают водители.
ИСТОЧНИК KP.RU