СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-21T15:10:11+03:00

На улице Большая Советская столкнулись четыре машины

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Массовое ДТП создало пробку в центре Смоленска сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На улице Большая Советская у собора столкнулись четыре машины.

По словам свидетелей аварии, занят левый ряд по направлению к площади Победы.

Автомобилисты пишут, что из людей никто не пострадал, разбиты только машины.

- Пробка собирается от светофора, ищите пути объезда, - сообщают водители.

ИСТОЧНИК KP.RU