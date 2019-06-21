СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-21T16:42:52+03:00

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Черный лесоруб вырубил деревьев на 520 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

- Незаконная порубка обнаружена в лесном массиве вблизи деревни Щербино Ельнинского района. Вырублено 48 елей. Полицейским удалось установить личность подозреваемого – им оказался 48-летний нигде не работающий местный житель, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина признался, что разрешение на спил деревьев не имел. В дальнейшем ели планировал сдать на пилораму.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU