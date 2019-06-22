СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-22T13:33:44+03:00

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Смоленск посетил Министра спорта России, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Приезд Павла Колобкова был запланирован: о своем намерении посетить регион он заявлял в конце мая.

В субботу, 22 июня, министр совместно с губернатором Алексеем Островским осмотрели работу ФОК «Юбилейный» и возможности СГАФКСТ. Почетный гость остался доволен условиями, в которых тренируются спортсмены.

Ранее сообщалось, что во время приезда министра будут обсуждаться вопросы развития как профессионального, так и массового спорта в регионе, а также строительство круглогодичного горнолыжного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU