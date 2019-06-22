Смоленск посетил Министра спорта России
Павел Колобков оценил работу ФОК «Юбилейный», возможности СГАФКСТ и др.
ФОТО: admin-smolensk.ru.
Изменить размер текста:
Смоленск посетил Министра спорта России, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Приезд Павла Колобкова был запланирован: о своем намерении посетить регион он заявлял в конце мая.
В субботу, 22 июня, министр совместно с губернатором Алексеем Островским осмотрели работу ФОК «Юбилейный» и возможности СГАФКСТ. Почетный гость остался доволен условиями, в которых тренируются спортсмены.
Ранее сообщалось, что во время приезда министра будут обсуждаться вопросы развития как профессионального, так и массового спорта в регионе, а также строительство круглогодичного горнолыжного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU