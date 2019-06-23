СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-23T12:58:41+03:00

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В Смоленске бездомные собаки напали на женщину и ребенка, сообщает подписчица паблика «Подслушано Смоленск» соцсети ВКонтакте. В доказательство своих слов молодая женщина опубликовала фотографию разорванной одежды и следов от укуса собаки.

- Некоторые добродетели подкармливают бездомных собак и строят им будки, прямо на дороге... Результат этого «доброго дела» выявляется в том, что собаки набрасываются на прохожих и кусают их. Им не важно кто это, взрослый или ребенок, - написала женщина.

Смолянка сообщила, что недавно агрессивные животные напали на девочку, которая шла по улице.

- Девочку еле отбили мужчина с женщиной, которые выскочили из соседнего дома. Спасибо им огромное, - написала смолянка.

Ранее животные набросились на женщину, но та к счастью, «в силу своей самостоятельности и жизненного опыта, смогла отбиться самостоятельно».

- И это только два случая за один день, которые я знаю, а сколько их было до и еще будет, не известно, - предупреждает смолянка.

ФОТО: ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU