Под Смоленском 50 тыс. человек на один день остались без воды
Под Смоленском 50 тыс. человек на один день остались без воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло утром 23 июня.
По словам сотрудников МЧС, воды не стало из-за повреждения кабеля ЛЭП, питающего водозабор «Дубинин луг».
- Из-за повреждения произошло отключение и прекращение подачи воды на город Рославль. В зоне отключения находились 1535 жилых дома различной этажности с населением 50000 человек и три социально-значимых объекта, - рассказали в МЧС.
Завершить ремонт удалось к вечеру этого же дня.
Жители города отметили в соцсетях, что воду вернули довольно быстро. При этом люди были шокированы ее цветом.
- Пошла вода, если конечно можно назвать это водой, - написали местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU