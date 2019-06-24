2019-06-24T07:42:56+03:00
Происшествия

Под Смоленском 50 тыс. человек на один день остались без воды

Ремонтные работы проводили коммунальщики и сотрудники МРСК
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: паблик "Главное в Рославле" ВКонтакте.ФОТО: паблик "Главное в Рославле" ВКонтакте.
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Под Смоленском 50 тыс. человек на один день остались без воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло утром 23 июня.

По словам сотрудников МЧС, воды не стало из-за повреждения кабеля ЛЭП, питающего водозабор «Дубинин луг».

- Из-за повреждения произошло отключение и прекращение подачи воды на город Рославль. В зоне отключения находились 1535 жилых дома различной этажности с населением 50000 человек и три социально-значимых объекта, - рассказали в МЧС.

Завершить ремонт удалось к вечеру этого же дня.

Жители города отметили в соцсетях, что воду вернули довольно быстро. При этом люди были шокированы ее цветом.

- Пошла вода, если конечно можно назвать это водой, - написали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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