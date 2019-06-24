Смоленские призывники останутся служить в родном регионе

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-24T08:27:12+03:00

Отряд из 15 смолян отправили на службу в подразделения 144-й Гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии

Изменить размер текста: A A

Депутат Смоленской областной Думы Виталий Вовченко принял участие в торжественной церемонии отправки группы военнослужащих срочной службы в воинские подразделения Вооруженных Сил России.

В Сквере памяти Героев у Вечного огня 60 призывников заслушали приказ о присвоении первого воинского звания и зачислении в действующие воинские соединения.

Отряд из 15 смолян отправили на службу в подразделения 144-й Гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии.

Напомним, ранее Виталий Вовченко обращался к спикеру регионального парламента Игорю Ляхову с инициативой о комплектовании мотострелковой дивизии в Ельне преимущественно смоленскими призывниками. Игорь Васильевич оказал содействие в решении этого вопроса, и данное предложение было поддержано Министерством обороны Российской Федерации. С напутственными словами к молодым людям обратился Военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов, который выразил уверенность, что домой ребята вернутся настоящими мужчинами.

Приветствуя будущих защитников Родины, Виталий Вовченко пожелал им с честью выполнить почетную обязанность и зачитал приветственный адрес от имени председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова, в котором говорилось:

ФОТО: smoloblduma.ru.

- Испокон веков защита своей земли была священным долгом каждого мужчины. Армия - это настоящая школа жизни, благодаря которой передаются из поколения в поколение истинные патриотические ценности, сохраняются славные боевые традиции. Благодаря выполнению солдатского долга вы станете более ответственными, дисциплинированными и мужественными, обретете верных армейских товарищей, а кто-то из вас, возможно, решит связать профессию с военным делом.

Виталий Владимирович выразил особую радость и гордость за новобранцев, которые идут служить в мотострелковую дивизию, дислоцированную в городе воинской славы Ельне.

- Уверен, что оставаясь служить на родной земле, вы с честью продолжите дело отцов и дедов и будете доблестно защищать Родину. Поздравляю всех с началом службы, пусть для каждого из вас она пройдет успешно и плодотворно, - подытожил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU