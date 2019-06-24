СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-24T09:03:04+03:00

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Следователи займутся делом о нападении собаки на женщину и ребенка в Смоленске, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в регионального следкоме. Ранее в соцсетях сообщалось, что агрессивное животное разорвало одежду ребенку и укусило за ногу. Инцидент произошел на улице Мичуринская в Смоленске.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области начата доследственная проверка по появившемуся сегодня в социальной сети «ВКонтакте» сообщению о том, что в Заднепровском районе г. Смоленска собака напала на женщину и ребенка. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU