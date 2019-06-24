СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-24T10:00:11+03:00

Выпускник 27-й школы имени Эдуарда Максим Колюшенков будет обучаться в престижном вузе

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Программа «Умники и умницы» помогла смолянину поступить в МГИМО. Выпускник 27-й школы имени Эдуарда Максим Колюшенков будет обучаться в престижном вузе.

Передача с участием земляка вышла в эфир Первого канала 22 июня. Темой стала «Театр и политика».

Максим – абсолютный победитель полуфинала, в ¼ выиграл на «красной» дорожке, в ½ финала также блеснул на ней, но с помощью блиц-вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU