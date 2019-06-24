2019-06-24T10:00:11+03:00
Общество

Программа «Умники и умницы» помогла смолянину поступить в МГИМО

Выпускник 27-й школы имени Эдуарда Максим Колюшенков будет обучаться в престижном вузе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Программа «Умники и умницы» помогла смолянину поступить в МГИМО. Выпускник 27-й школы имени Эдуарда Максим Колюшенков будет обучаться в престижном вузе.

Передача с участием земляка вышла в эфир Первого канала 22 июня. Темой стала «Театр и политика».

Максим – абсолютный победитель полуфинала, в ¼ выиграл на «красной» дорожке, в ½ финала также блеснул на ней, но с помощью блиц-вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ребенок разбил голову на детской площадке
Райцентр Смоленской области остался без электричества
В Смоленске появились новые дорожные знаки
Следователи займутся делом о нападении собаки на женщину и ребенка в Смоленске
Смоленские призывники останутся служить в родном регионе
На «Смоленском кольце» произошла жесткая авария
Под Смоленском 50 тыс. человек на один день остались без воды
В Смоленске в 20 домах отключат горячую воду
Бездомные собаки напали на женщину и ребенка в Смоленске
В Смоленске побывал Министра спорта России
Студент из Смоленска попался на мошенничестве с социальной выплатой
Черный лесоруб вырубил деревьев на 520 тысяч рублей
Массовое ДТП создало пробку в центре Смоленска
В Смоленске коммунальщики отомстили автохамам
В Смоленске прошла акция «Завтра была война»
Губернатор Смоленской области уволил начальника департамента по строительству и ЖКХ
В Смоленской области заметили колонну боевой техники
В поездах между Москвой и Смоленском намерены усовершенствать интернет
Прокуратура и Следственный комитет начали проверку в Рославльской ЦРБ