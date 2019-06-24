2019-06-24T11:43:25+03:00
Происшествия

Райцентр Смоленской области остался без электричества

Поваленные ураганом деревья повредили линии электропередач
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Райцентр Смоленской области остался без электричества, передает ГУ МЧС России по Смоленской области. Поваленные ураганом деревья повредили линии электропередач в трех населенных пунктах - Ершичи, д. Лужная и Кузьмичи.

По оценкам спасателей, в результате разгула стихии 23 июня без света остались 250 домов, в которых проживает около 700 человек.

Восстановительные работы продолжаются до сих пор.

Местные жители сообщают в соцсетях, что не припомнят таких серьезных последствий урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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