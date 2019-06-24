СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-24T13:03:08+03:00

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В Смоленске ребенок разбил голову на детской площадке, сообщают представители регионального следственного комитета.

По словам официального представителя ведомства Натальи Холодковой, ребенок упал и ударился головой о высокий бордюр с острыми краями, в результате чего у него открылось кровотечение.

Инцидент произошел на одной из площадок по улице Черняховского.

- Следователи инициировали проверку по факту случившегося, - сообщила Наталья Холодкова. - По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию территории для отдыха и игры детей.

ИСТОЧНИК KP.RU