2019-06-24T13:03:08+03:00
Происшествия

В Смоленске ребенок разбил голову на детской площадке

Региональный следственный комитет проверит безопасность территории
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ребенок разбил голову на детской площадке, сообщают представители регионального следственного комитета.

По словам официального представителя ведомства Натальи Холодковой, ребенок упал и ударился головой о высокий бордюр с острыми краями, в результате чего у него открылось кровотечение.

Инцидент произошел на одной из площадок по улице Черняховского.

- Следователи инициировали проверку по факту случившегося, - сообщила Наталья Холодкова. - По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию территории для отдыха и игры детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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