В Смоленске ребенок разбил голову на детской площадке
Региональный следственный комитет проверит безопасность территории
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ребенок разбил голову на детской площадке, сообщают представители регионального следственного комитета.
По словам официального представителя ведомства Натальи Холодковой, ребенок упал и ударился головой о высокий бордюр с острыми краями, в результате чего у него открылось кровотечение.
Инцидент произошел на одной из площадок по улице Черняховского.
- Следователи инициировали проверку по факту случившегося, - сообщила Наталья Холодкова. - По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию территории для отдыха и игры детей.
ИСТОЧНИК KP.RU