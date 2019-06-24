СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-24T17:00:09+03:00

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В Смоленске благоустройству дворов мешает транспорт жильцов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Сотрудники подрядных организаций обращают внимание, что несмотря на просьбы не ставить машины у дома, жители домов не всегда идут на встречу. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и не мешать работе техники.

Всего в 2019 году в областном центре будет отремонтирована 21 территория и 4 общественные зоны. Также власти планируют привести в порядок еще несколько дворов, которые, возможно, удастся подлатать благодаря экономии средств.

В целом, во всех дворах, участвующих в программе, будет заменен асфальт, налажено освещение, установлены урны и лавочки. Собственники, решившие доплатить на ремонт, получат благоустроенные детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU