СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-25T07:28:25+03:00

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В Смоленске появились новые уличные тренажеры, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Спортивный уголок открыли на улице Октябрьская революция недалеко от ЦУМа.

В администрации сообщают, что на площадке установлено 14 современных тренажеров, на которых можно покачать пресс, ноги и руки.

Работы по обустройству и оснащению площадки проходили с начала июня.

Ранее Смоленск посетил министр спорта России. Павел Колобков совместно с губернатором Алексеем Островским осмотрели работу ФОК «Юбилейный», возможности СГАФКСТ, спортшколы олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова в поселке Одинцово и др. Почетный гость остался доволен условиями, в которых тренируются спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU