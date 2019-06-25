СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-25T07:15:56+03:00

Владимир Путин поблагодарил Алексея Островского за активное участие в общественно-политической жизни страны

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Губернатор Смоленской области получил благодарность от президента. Владимир Путин поблагодарил Алексея Островского за активное участие в общественно-политической жизни страны. Об удостоенной благодарности глава региона сообщил в своем твиттере, поблагодарив президента за оказанное доверие.

Алексей Островский возглавляет администрацию области более 7 лет. Владимир Путин неоднократно отмечал положительные изменения, достигнутые губернатором на возглавляемой им должности.

ФОТО: Твиттер.

ИСТОЧНИК KP.RU