Губернатор Смоленской области получил благодарность от президента
Владимир Путин поблагодарил Алексея Островского за активное участие в общественно-политической жизни страны
ФОТО: ru.wikipedia.org.
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Губернатор Смоленской области получил благодарность от президента. Владимир Путин поблагодарил Алексея Островского за активное участие в общественно-политической жизни страны. Об удостоенной благодарности глава региона сообщил в своем твиттере, поблагодарив президента за оказанное доверие.
Алексей Островский возглавляет администрацию области более 7 лет. Владимир Путин неоднократно отмечал положительные изменения, достигнутые губернатором на возглавляемой им должности.
ФОТО: Твиттер.
ИСТОЧНИК KP.RU