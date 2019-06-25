В Смоленске на аварийном перекрестке установят новый светофор
Регулировщик движения появится на Тенишевой-Твардовского
ФОТО: onf.ru.
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В центре Смоленска установят новый светофор, сообщила начальник управления дорожного хозяйства и строительства администрации Смоленска Наталья Майорова во время дорожной инспекции ОНФ. Регулировщик движения появится на перекрестке улиц Тенишевой-Твардовского, где находится нерегулируемый пешеходный переход.
О появлении автоматического регулировщика на этом участке дороги речь идет давно. Активисты неоднократно обращали внимание на опасную «зебру», но средства на установку светофора удалось найти только сейчас.
О конкретных сроках работ не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU