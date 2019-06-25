СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-25T12:18:10+03:00

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Мошенники похитили у смолян более полумиллиона рублей, сообщил на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами и кражами, совершенными дистанционным путем, УУР УМВД России по Смоленской области Александр Егоров, подводя итоги работы ведомства за 5 месяцев 2019 года. Преступники «уводили» деньги жителей региона, представляясь сотрудниками банка, полицейскими и менеджерами.

- Зачастую мошенники представляются работниками банкам, говорят, что пытались списать средства и просят сообщить данные карты, после чело получают доступ к ним. Или же звонят и говорят, что карта заблокирована, - обращает внимание полицейский. - Не нужна идти на поводу у преступников. Ни один работник банка не будет писать сообщения, спрашивать названия карт, переключать на специалистов других банков. Если вам говорят, что нужно блокировать карту, пусть блокируют. Свои деньги вы сможете снять в кредитной организации по паспорту.

О том, кто занимается выманиваем денег и сколько преступников удалось задержать, читайте позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU