Более 1200 жителей Смоленской области пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-25T13:15:28+03:00

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От укусов клещей с начала года пострадали более 1200 жителей Смоленской области, из них 401 - ребенок, сообщает управление Роспотребнадзора по Смоленской области. 33 кровопийцы были переносчиками боррелиоза, а 3 - анаплазмоза человека.

Сотрудники управления отмечают, что в этом году люди, пострадавшие от клещей, стали чаще обращаться в больницы.

- Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей превышает среднемноголетние значения, - сообщили в ведомстве.

Чтобы свести к минимуму встречу с вредителем, нужно отправляясь в лес, надевать закрывающую тело одежду и регулярно использовать репелленты.

ИСТОЧНИК KP.RU