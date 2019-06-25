Более 1200 жителей Смоленской области пострадали от укусов клещей
От укусов клещей с начала года пострадали более 1200 жителей Смоленской области, из них 401 - ребенок, сообщает управление Роспотребнадзора по Смоленской области. 33 кровопийцы были переносчиками боррелиоза, а 3 - анаплазмоза человека.
Сотрудники управления отмечают, что в этом году люди, пострадавшие от клещей, стали чаще обращаться в больницы.
- Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей превышает среднемноголетние значения, - сообщили в ведомстве.
Чтобы свести к минимуму встречу с вредителем, нужно отправляясь в лес, надевать закрывающую тело одежду и регулярно использовать репелленты.
ИСТОЧНИК KP.RU