В Смоленской области медработники получат единовременное пособие

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-25T16:59:12+03:00

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Выплату в размере 100 тысяч рублей получат сотрудники учреждений здравоохранения со средним профессиональным медицинским образованием, принятым в 2018 году на работу в отделения станции и подстанции скорой медицинской помощи.

Еще одно пособие - 200 тысяч рублей - рассчитано на медработников с высшим образованием, которые также нашли работу в прошлом году. Поддержку предполагается выплачивать обучавшимся в ординатуре на условиях целевого приема; обучавшимся в вузе на условиях целевого приема и прошедших процедуру аккредитации специалиста; окончившим обучение в ординатуре и принятым на работу по специальностям: «анестезиология – реаниматология», «гастроэнтерология», «инфекционные болезни», «кардиология», «неврология», «нейрохирургия», «неонатология», «общая врачебная практика (семейная медицина)», «онкология», «офтальмология», «рентгенология», «терапия», «фтизиатрия», «хирургия».

В администрации предупреждают, что на пособие не смогут претендовать те медики, кто получил подъёмные по прибытии на работу в 2018 году в сельскую местность.

Всего на сегодняшний день остаются вакантными около тысячи рабочих мест.

Ранее на нехватку врачей в регионе пожаловалась молодая мама из Рославля. Женщина обратилась с проблемой на прямую линию Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU