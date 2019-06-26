Тариф на отопление увеличится на 2 процента в Смоленске
Тариф на отопление увеличится на 2 процента в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра» со ссылкой на постановление департамента по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике. Гигакалория тепловой энергии вырастет до 2410,28 рублей, став дороже почти на 50 рублей.
Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года.
- Новые квитанции смоляне, в чьих домах не установлен прибор учета, получат в конце следующего месяца. Остальные по итогу первого месяца отопительного сезона.
Стоит отметить, что рост цен на услуги ЖКХ традиционен – он происходит дважды в год – 1 января и 1 июля.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» передавала, что помимо отопления, подорожает вода, свет и газ.
ИСТОЧНИК KP.RU