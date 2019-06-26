2019-06-26T10:58:24+03:00
Происшествия

В Ярцево при пожаре в пятиэтажном доме погибла женщина

Тело смолянки нашли в квартире на втором этаже
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Ярцево при пожаре в пятиэтажном доме погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Тело смолянки нашли в квартире на втором этаже.

Трагедия произошла во вторник, 25 июня, на улице 30 лет Победы в Ярцеве.

- Войдя в квартиру, огнеборцы увидели горящие постельные принадлежности. Там же, в одной из комнат, обнаружено тело 44-летней женщины. Спасти хозяйку не удалось, - сообщили в пресс-службе.

Ущерб от случившегося подсчитывается. Квартира закопчена по всей площади. Причины пожара и обстоятельства гибели устанавливаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автоледи на «Инфинити» сбила двух пешеходов в Смоленской области
Дело экс-начальника смоленского департамента по образованию отправлено в суд
Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта улиц
Тариф на отопление увеличится на 2 процента в Смоленске
В Смоленской области медработники получат единовременное пособие
Более 1200 жителей Смоленской области пострадали от укусов клещей
Мошенники похитили у смолян более полумиллиона рублей
Смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай
На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка из-за страшного ДТП
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом под Рославлем
В Смоленске на аварийном перекрестке установят новый светофор
Губернатор Смоленской области получил благодарность от президента
В Смоленске появились новые уличные тренажеры
В Смоленске благоустройству дворов мешает транспорт жильцов
В Смоленской области работникам возвращены многомиллионные долги по зарплате