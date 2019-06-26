СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-26T10:58:24+03:00

Тело смолянки нашли в квартире на втором этаже

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В Ярцево при пожаре в пятиэтажном доме погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Тело смолянки нашли в квартире на втором этаже.

Трагедия произошла во вторник, 25 июня, на улице 30 лет Победы в Ярцеве.

- Войдя в квартиру, огнеборцы увидели горящие постельные принадлежности. Там же, в одной из комнат, обнаружено тело 44-летней женщины. Спасти хозяйку не удалось, - сообщили в пресс-службе.

Ущерб от случившегося подсчитывается. Квартира закопчена по всей площади. Причины пожара и обстоятельства гибели устанавливаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU