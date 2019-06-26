2019-06-26T13:16:41+03:00
Происшествия

В Ельне сгорел «ВАЗ»

Машина была припаркована на автомобильной стоянке
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Ельне сгорел «ВАЗ 21102», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел около часа ночи 26 июня на стоянке Кутузовского микрорайона.

По словам спасателей, на экстренный вызов выехали огнеборцы 29-й части.

- Огонь удалось потушить, но он повредил мотор и частично салон, - сообщили в МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается специалистами. Известно, что машине было 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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