В Смоленской области появились новые «Маяки памяти»
16 щитов установили вдоль трассы М1 и ряда дорог регионального и муниципального значения, в планах установка еще 28
ФОТО: из архива пресс-службы администрации Смоленской области.
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В Смоленской области появились новые «Маяки памяти», сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. 16 щитов установили вдоль трассы М1 и ряда дорог регионального и муниципального значения, в планах установка еще 28.
По словам сотрудников администрации, «Маяки памяти» напоминают о событиях Великой Отечественной войны и обороне Смоленска 1609-1611 годов.
- Проект администрации региона и ВРИО помогает привлечь внимание общественности к героическим страницам истории страны, - отмечают в администрации
ИСТОЧНИК KP.RU