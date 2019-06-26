СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-26T14:48:36+03:00

16 щитов установили вдоль трассы М1 и ряда дорог регионального и муниципального значения, в планах установка еще 28

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В Смоленской области появились новые «Маяки памяти», сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. 16 щитов установили вдоль трассы М1 и ряда дорог регионального и муниципального значения, в планах установка еще 28.

По словам сотрудников администрации, «Маяки памяти» напоминают о событиях Великой Отечественной войны и обороне Смоленска 1609-1611 годов.

- Проект администрации региона и ВРИО помогает привлечь внимание общественности к героическим страницам истории страны, - отмечают в администрации

ИСТОЧНИК KP.RU