СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-26T16:13:13+03:00

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В Смоленске возле Бублейки снова заработает фонтан, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А водоем у крепостной стены очистят, наполнят водой и украсят новым арт-объектом. Работы начнутся в ближайшее время и будут проходить в течение двух недель.

По словам сотрудников администрации, каскад воды заработает после снятия ограничительных мер со стороны «Атомэнергосбыта». С обращением к руководству организации выступил глава города Андрей Борисов.

Также в планах администрации запустить фонтаны в чашах у памятника Александра Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU