2019-06-26T16:13:13+03:00
Общество

В Смоленске возле Бублейки снова заработает фонтан

Водоем у крепостной стены очистят и украсят новым арт-объектом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
Изменить размер текста:

В Смоленске возле Бублейки снова заработает фонтан, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А водоем у крепостной стены очистят, наполнят водой и украсят новым арт-объектом. Работы начнутся в ближайшее время и будут проходить в течение двух недель.

По словам сотрудников администрации, каскад воды заработает после снятия ограничительных мер со стороны «Атомэнергосбыта». С обращением к руководству организации выступил глава города Андрей Борисов.

Также в планах администрации запустить фонтаны в чашах у памятника Александра Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%
В Смоленской области появились новые «Маяки памяти»
В Ельне сгорел «ВАЗ»
Начался ремонт дороги Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина
В Ярцево при пожаре в пятиэтажном доме погибла женщина
Автоледи на «Инфинити» сбила двух пешеходов в Смоленской области
Дело экс-начальника смоленского департамента по образованию отправлено в суд
Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта улиц
Тариф на отопление увеличится на 2 процента в Смоленске
В Смоленской области медработники получат единовременное пособие
Более 1200 жителей Смоленской области пострадали от укусов клещей
Мошенники похитили у смолян более полумиллиона рублей
Смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай
На въезде в Смоленск образовалась огромная пробка из-за страшного ДТП
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом под Рославлем
В Смоленске на аварийном перекрестке установят новый светофор
Губернатор Смоленской области получил благодарность от президента
В Смоленске появились новые уличные тренажеры
В Смоленске благоустройству дворов мешает транспорт жильцов
В Смоленской области работникам возвращены многомиллионные долги по зарплате