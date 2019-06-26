В Смоленске возле Бублейки снова заработает фонтан
Водоем у крепостной стены очистят и украсят новым арт-объектом
ФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске возле Бублейки снова заработает фонтан, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А водоем у крепостной стены очистят, наполнят водой и украсят новым арт-объектом. Работы начнутся в ближайшее время и будут проходить в течение двух недель.
По словам сотрудников администрации, каскад воды заработает после снятия ограничительных мер со стороны «Атомэнергосбыта». С обращением к руководству организации выступил глава города Андрей Борисов.
Также в планах администрации запустить фонтаны в чашах у памятника Александра Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU