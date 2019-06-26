СЕГОДНЯ 19:56 2019-06-26T19:58:48+03:00

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Сергей Неверов рассказал Владимиру Путину о проблемах жителей Смоленской области, сообщает kremlin.ru. Вице-спикер Госдумы на состоявшемся Госсовете предложил не закрывать переезды в малонаселенные пункты или делать альтернативные объезды, которые бы не увеличивали время прибытия на место экстренных служб, имея ввиду микрорайон Новоторжский в Вязьме, где проживают более 1000 человек.

Второй проблемой Сергей Неверов назвал необходимость в актуализации данных по деревенским дорогам.

- Нет актуальных данных по транспортной доступности некоторых поселений: на карте дорога числится, но на самом деле, ехать приходится буквально по полю, - сказал вице-спикер Госдумы, обращая внимание, что в заблуждении оказываются и экстренные службы.

ФОТО: kremlin.ru.

Третья проблема касалась обновления автобусного парка муниципалитетов.

- Даже там, где есть еще МУПы, автобусы в изношенном состоянии, их уже даже не отремонтировать. А это вопрос безопасности. Не у всех регионов, а тем более муниципалитетов, есть средства на обновление автопарка – история очень похожая на ту, что была со школьными автобусами. Без федеральной помощи не обойтись, - обратил Сергей Неверов, отметив, что это может быть механизм субсидирования за счет федерального бюджета, лизинг или льготные кредиты.

Президент присоединился к замечаниям, добавив, что «многие из объектов дорожного строительства на сельских территориях нужно либо ремонтировать, либо закрывать, но тогда необходимо обеспечить условия для того, чтобы люди могли пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах».

- Тогда и дороги нужны качественные, автобусы там и так далее, ФАПы открывать, - сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU