Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска
Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска, сообщают сотрудники парка в соцсетях. Гости из Москвы посетили площадку с аттракционами и понаблюдали за ходом театрализованной экскурсии.
Сотрудники парка не спешат рассказывать причину визита телевизионщиков.
- Что и как прошло, узнаете чуть позже! – интригующе написали работники в соцсетях.
Напомним, это не первый визит журналистов «Первого канала» в наш регион. Ранее телевизионщики сняли сюжет о детской поликлинике в Рославле и рассказали о нехватке узких специалистов. Поводом послужило обращение местной жительницы на Прямую линию Владимиру Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU