2019-06-27T07:52:51+03:00
Общество

Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска

Гости из Москвы посетили площадку с аттракционами и понаблюдали за ходом театрализованной экскурсии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска, сообщают сотрудники парка в соцсетях. Гости из Москвы посетили площадку с аттракционами и понаблюдали за ходом театрализованной экскурсии.

Сотрудники парка не спешат рассказывать причину визита телевизионщиков.

- Что и как прошло, узнаете чуть позже! – интригующе написали работники в соцсетях.

Напомним, это не первый визит журналистов «Первого канала» в наш регион. Ранее телевизионщики сняли сюжет о детской поликлинике в Рославле и рассказали о нехватке узких специалистов. Поводом послужило обращение местной жительницы на Прямую линию Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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