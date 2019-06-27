СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-27T07:52:51+03:00

Гости из Москвы посетили площадку с аттракционами и понаблюдали за ходом театрализованной экскурсии

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Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска, сообщают сотрудники парка в соцсетях. Гости из Москвы посетили площадку с аттракционами и понаблюдали за ходом театрализованной экскурсии.

Сотрудники парка не спешат рассказывать причину визита телевизионщиков.

- Что и как прошло, узнаете чуть позже! – интригующе написали работники в соцсетях.

Напомним, это не первый визит журналистов «Первого канала» в наш регион. Ранее телевизионщики сняли сюжет о детской поликлинике в Рославле и рассказали о нехватке узких специалистов. Поводом послужило обращение местной жительницы на Прямую линию Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU