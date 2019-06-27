СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-27T08:20:30+03:00

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В Смоленской области предотвратили «террористический акт смертника», сообщает пресс-служба УФСБ России по Смоленской области. Учения спецслужб проходили 25-25 июня под Починком.

По легенде, на территории муниципального образования был разбит лагерь по подготовке террористов-смертников.

- По поступившей информации службы провели контртеррористическую операцию, в ходе которой прошло обезвреживание участников и поиск смертника в пассажиропотоке междугородних автоперевозок, - сообщили в пресс-службе.

Один из сотрудников спецслужб в ходе операции был ранен. Врачи на месте оказали бойцу помощь, после чего доставили в медучреждение.

Сообщается, что участники справились с задачей и готовы к выполнению задач по предназначению.

ИСТОЧНИК KP.RU