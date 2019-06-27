В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ
Находки обезвредили и уничтожили
ФОТО: из архива регионального МЧС.
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В двух районах Смоленской области и областном центре найдены опасные предметы времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Снаряды и гранаты лежали в земле в деревнях под Починком и Хиславичами, а также в столице региона на улице 2-я Садовая. 26 июня их уничтожили.
Ранее на Смоленщине нашли схрон с боеприпасами. Снаряды пролежали в земле более 70 лет.
- Они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность, - рассказали спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU