В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-27T10:26:30+03:00

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В двух районах Смоленской области и областном центре найдены опасные предметы времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Снаряды и гранаты лежали в земле в деревнях под Починком и Хиславичами, а также в столице региона на улице 2-я Садовая. 26 июня их уничтожили.

Ранее на Смоленщине нашли схрон с боеприпасами. Снаряды пролежали в земле более 70 лет.

- Они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность, - рассказали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU