СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-27T12:23:12+03:00

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Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс, сообщает паблик «Книга Жалоб Сафоново» соцсети ВКонтакте. Яд был обнаружен у жилого дома.

По словам автора сообщения службы разбрасывают отраву как попало: что-то попадает в подвал, что-то остается на окнах в помещение. Один из кульков попал в руки детворе, но его вовремя забрали взрослые.

Местные жители обеспокоены и просят коммунальщиков проводить травлю грызунов так, чтобы от их мер никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU