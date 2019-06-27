Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс
Яд был обнаружен у жилого дома
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс, сообщает паблик «Книга Жалоб Сафоново» соцсети ВКонтакте. Яд был обнаружен у жилого дома.
По словам автора сообщения службы разбрасывают отраву как попало: что-то попадает в подвал, что-то остается на окнах в помещение. Один из кульков попал в руки детворе, но его вовремя забрали взрослые.
Местные жители обеспокоены и просят коммунальщиков проводить травлю грызунов так, чтобы от их мер никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU