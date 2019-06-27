СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-27T15:03:38+03:00

Сюжет о путешествии гостей из Москвы покажут в эфире передачи «Доброе утро» в рубрике «Путешествие по России»

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Журналисты «Первого канала» сняли передачу о достопримечательностях Смоленской области, сообщает пресс-служба Смоленской митрополии. Гости из Москвы побывали в ряде районов области и столице региона, где посетили Свято-Успенский собор, Лопатинский сад, Смоленский Дом для мамы и др.

По словам сотрудников епархии, особое впечатление на журналистов произвел вид со смотровой площадки за собором, откуда открывается красивый вид на город.

Сообщается, что сюжет выйдет в эфир в ближайшее время. Он войдет в эфир передачи «Доброе утро» под рубрикой «Путешествие по России».

ИСТОЧНИК KP.RU