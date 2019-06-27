Смоленские депутаты поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших узников концлагерей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-27T17:24:30+03:00

Законопроект даст возможность получать страховую пенсию по старости и пенсии по инвалидности

Изменить размер текста: A A

Смоленские депутаты единогласно поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщает пресс-служба облдумы. Законопроект предусматривает получение страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности. Заседание комитета состоялось 27 июня.

- Инициатива о внесении в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О ветеранах» принадлежит депутатам заксобрания Ленинградской области, - сообщили в пресс-службе.

Руководитель Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зоя Кумерданк сообщила, что на Смоленщине проживает около 3500 узников.

- У многих из нас плохое здоровье, но мы по-прежнему активно занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи, организуем встречи, проводим мероприятия. Надеемся, что к 75-летию Победы законопроект будет принят Госдумой и нас признают ветеранами и инвалидами войны, - сказала Зоя Кумерданк.

Ранее законопроект ранее был рассмотрен и одобрен президиумом регионального политсовета партии «Единая Россия», а также рекомендован фракции в Смоленской облдуме для голосования за нее.

ИСТОЧНИК KP.RU