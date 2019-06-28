СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-28T06:27:27+03:00

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В Смоленске депутаты одобрили льготы двум категориям граждан, сообщает пресс-служба облдумы. Поддержку планируют оказать ветеранам сельского хозяйства и бывшим малолетним узникам концлагерей.

- Проект федерального закона дополняет действующую статью «О страховых пенсиях», которая предусматривает за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25%, - прокомментировала заместитель председателя комитета Смоленской областной Думы по социальной политике Ирина Боровикова.

Но на практике получается, что, выйдя на пенсию, пенсионер покидает село из-за проблем со здоровьем. Решено, что выплата будет производиться все зависимости от места, где проживает человек.

Вторая льгота касается бывших малолетних узников концлагерей. Их планируют отнести к числу участников Великой Отечественной войны. Подробнее об этом здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU