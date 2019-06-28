Тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2»
Александра Милосердова пришла на проект строить отношения с Димой Чайковым
ФОТО: dom2life.ru.
Изменить размер текста:
Будущий тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2», сообщает сайт проекта. 19-летняя Александра Милосердова пришла на проект строить отношения с Димой Чайковым. Но девушка уже успела поконфликтовать с другими участниками шоу.
О себе Александра говорит, что увлекается художественной гимнастикой с трех лет, в настоящее время продолжает развиваться как тренер, обучаясь в СГАФКСТ. На проект пришла к Диме Чайкову и считает его мужчиной своей мечты. Уверена, что они идеально подходят друг другу, ведь у них много общего.
ИСТОЧНИК KP.RU