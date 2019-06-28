2019-06-28T06:53:51+03:00
Общество

Тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2»

Александра Милосердова пришла на проект строить отношения с Димой Чайковым
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: dom2life.ru.ФОТО: dom2life.ru.
Изменить размер текста:

Будущий тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2», сообщает сайт проекта. 19-летняя Александра Милосердова пришла на проект строить отношения с Димой Чайковым. Но девушка уже успела поконфликтовать с другими участниками шоу.

О себе Александра говорит, что увлекается художественной гимнастикой с трех лет, в настоящее время продолжает развиваться как тренер, обучаясь в СГАФКСТ. На проект пришла к Диме Чайкову и считает его мужчиной своей мечты. Уверена, что они идеально подходят друг другу, ведь у них много общего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами
В Смоленской области из-за ремонта путей изменится расписание поездов
«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»
В Смоленске машина такси слетела с дороги
У кого из смолян отключат горячую воду в июле
В Смоленске депутаты одобрили льготы двум категориям граждан
Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта
Смоленские депутаты поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших узников концлагерей
Журналисты «Первого канала» сняли передачу о достопримечательностях Смоленской области
Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии
Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс
Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск»
В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ
В Смоленске наводят порядок на детских площадках
В Смоленской области предотвратили «террористический акт смертника»
Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска
Сергей Неверов рассказал Владимиру Путину о проблемах жителей Смоленской области
Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%