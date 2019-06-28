СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-28T06:53:51+03:00

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Будущий тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2», сообщает сайт проекта. 19-летняя Александра Милосердова пришла на проект строить отношения с Димой Чайковым. Но девушка уже успела поконфликтовать с другими участниками шоу.

О себе Александра говорит, что увлекается художественной гимнастикой с трех лет, в настоящее время продолжает развиваться как тренер, обучаясь в СГАФКСТ. На проект пришла к Диме Чайкову и считает его мужчиной своей мечты. Уверена, что они идеально подходят друг другу, ведь у них много общего.

ИСТОЧНИК KP.RU