У кого из смолян отключат горячую воду в июле

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-28T07:15:02+03:00

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Стало известно у кого отключат горячую воду в июле 2019 года. Сотрудники филиала ПАО «Квадра» опубликовали график. В компании отмечают, что по некоторым адресам сроки отключения воды превышают две недели. Это связано с большими работами, которые планируется провести в районе улиц Ногина, Воровского и Бакунина.

ИЮЛЬ

С 1 по 15 июля:

пер. Смирнова, 3, 3/4, 3/4а, 7; пр-т Гагарина, 2-8 чет; ул. Глинки, 9, 11/30; ул. Коммунистическая, 6; ул. Октябрьской рев., 3, 7, 7а, 14-22 чет; ул. Дзержинского, 2-19а, 23/1, 23/2; пер. Ульянова, 10; ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, 3, 5, 7; ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, 21; ул. Дохтурова, 1, 27; Водяной пер., 3; Чуриловский пер., 19.

С 8 по 29 июля:

ул. Попова, 106, 107, 108, 110-138 чет, 117, 119, 121; ул. Рыленкова, 14, 16, 34, 34а, 38, 38а, 42-50 чет, 49а, 59-73 нечет, 66, 72, 74, 77-91к2 нечет; пр-т Строителей, 29.

С 15 по 29 июля:

ул. Кирова, 45-61 нечет; ул. Ново-Рославльская, 11; пр-т Гагарина, 1, 3, 5, 5а, 11-15, 17, 17а, 21; ул. Раевского, 2а-10 чет; ул. Памфилова, 3-9 нечет; ул. Коммунальная, 5, 10; ул. Николаева, 3, 5; ул. Октябрьской революции, 13; ул. Тенишевой, 2а-10 чет, 9, 11; бульвар Гагарина, 2/9-7, 9,10; ул. Урицкого, 3-6, 8, 11а-17 нечет.

С 22 июля по 5 августа:

мкрн Южный, 27-39 нечет. 77, 79; ул. Урожайная, 5; Рославльское шоссе, 9, 9а; пос. Геологов, 3, Бабьегорский водозабор, Тихвинка, 60, 62. Пос. Богородицкое: ул. Викторова, 1а, 13-19, 23, 27-32, ул. Центральная, 10, ул. Пригородная, 8, 8а.

С 25 июля по 8 августа:

1-й, 2-й мкр. Поповки: ул. Шевченко, 54а-84/2 чет; ул. Ломоносова, 1-25 нечет, 2/72-16б чет; ул. Румянцева, 1-17в нечет, 2/54, 4, 6, 8; ул. Попова, 4-10а чет, 11, 14-28 чет; Трамвайный проезд, 9, 11

С 29 июля по 10 сентября:

ул. Ленина, 1, 7-15 нечет, 21, 23/8, 25, 2/1, 6/1, 8а, 8б; ул. Большая Советская, 12/1, 13, 15, 17/1, 16/17-28/16 чет, 27/20, 29/1, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1; ул. Докучаева, 4, 6, 7, 8, 11; ул. Козлова, 3, 3а, 5, 6; ул. Пржевальского, 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б; ул. Коненкова, 2/12, 4, 8, 10; ул. Войкова, 12; ул. Тухачевского, 1-11 нечет, 2/31, 6, 8, 10, 12; ул. М.Жукова, 9, 13; ул. Ногина, 32; ул. Кирилла и Мефодия, 1; ул. Коммунистическая, 3, 5, 5а, 13, 14, 15/2, 17, 19, 22; ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б; ул. Глинки, 1, пл. Ленина, 4

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