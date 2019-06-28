«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-28T09:31:42+03:00

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«Миссис Вселенная» из Смоленска прошла в суперфинал кулинарного шоу «Кондитер», сообщается на сайте проекта. Наталья Аржакова приготовила торт в виде Халка для Стаса Костюшкина и он показался жюри самым удачным из всех представленных вариантов.

Сладость участница проекта постаралась сделать максимально подходящей для правильного питания.

- Это оригинальный фантазийный фитнес-торт, - презентовала свой шедевр Наталия.

И жюри согласилось с ней.

- Торт Наталии - один из самых вкусных за всю историю программы, - отметил чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, добавив, что Наталия стала лучшим народным кондитером ЦФО.

Девушка была сражена признанием жюри.

- Я прошла соперничество, козни, подставы. Чего там только не было. Это было невероятно, - прокомментировала свою победу участница.

ИСТОЧНИК KP.RU