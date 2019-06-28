«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»
«Миссис Вселенная» из Смоленска прошла в суперфинал кулинарного шоу «Кондитер», сообщается на сайте проекта. Наталья Аржакова приготовила торт в виде Халка для Стаса Костюшкина и он показался жюри самым удачным из всех представленных вариантов.
Сладость участница проекта постаралась сделать максимально подходящей для правильного питания.
- Это оригинальный фантазийный фитнес-торт, - презентовала свой шедевр Наталия.
И жюри согласилось с ней.
- Торт Наталии - один из самых вкусных за всю историю программы, - отметил чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, добавив, что Наталия стала лучшим народным кондитером ЦФО.
Девушка была сражена признанием жюри.
- Я прошла соперничество, козни, подставы. Чего там только не было. Это было невероятно, - прокомментировала свою победу участница.
ИСТОЧНИК KP.RU