2019-06-28T09:31:42+03:00
Общество

«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»

Кондитер Наталья Аржакова прошла в суперфинал кулинарного шоу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

«Миссис Вселенная» из Смоленска прошла в суперфинал кулинарного шоу «Кондитер», сообщается на сайте проекта. Наталья Аржакова приготовила торт в виде Халка для Стаса Костюшкина и он показался жюри самым удачным из всех представленных вариантов.

Сладость участница проекта постаралась сделать максимально подходящей для правильного питания.

- Это оригинальный фантазийный фитнес-торт, - презентовала свой шедевр Наталия.

И жюри согласилось с ней.

- Торт Наталии - один из самых вкусных за всю историю программы, - отметил чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, добавив, что Наталия стала лучшим народным кондитером ЦФО.

Девушка была сражена признанием жюри.

- Я прошла соперничество, козни, подставы. Чего там только не было. Это было невероятно, - прокомментировала свою победу участница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами
В Смоленской области из-за ремонта путей изменится расписание поездов
В Смоленске машина такси слетела с дороги
У кого из смолян отключат горячую воду в июле
Тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2»
В Смоленске депутаты одобрили льготы двум категориям граждан
Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта
Смоленские депутаты поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших узников концлагерей
Журналисты «Первого канала» сняли передачу о достопримечательностях Смоленской области
Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии
Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс
Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск»
В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ
В Смоленске наводят порядок на детских площадках
В Смоленской области предотвратили «террористический акт смертника»
Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска
Сергей Неверов рассказал Владимиру Путину о проблемах жителей Смоленской области
Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%