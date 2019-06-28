СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-28T10:21:16+03:00

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В Смоленской области из-за ремонта путей изменится расписание поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки касаются графика электро- и пригородных маршрутов.

– Железнодорожники проведут ремонт участка Блок-пост 254 км (Гредякино) – Семлево. Работы пройдут с 00:05 3 июля до 00:05 7 июля по технологии «закрытый перегон», которая позволит провести их в сжатые сроки, повысить качество и оптимизировать трудовые и материальные затраты. Применение технологии предполагает временное закрытие ремонтируемого участка для движения поездов. Пропуск составов будет организован по соседнему пути с использованием вариантного графика, – сообщили в пресс-службе. – После – с 8 по 12 июля с 7.00 до 17.00 – пройдет модернизация инфраструктуры.

Корректировки внесены в расписание электропоездов «Ласточка» сообщением Москва – Смоленск. С 8 по 12 июня №731 отправится из столицы на 35 минут раньше привычного графика – в 11:03 (вместо 11:38), прибудет в Смоленск в 15:17;

№733 отправится из Москвы на 18 минут раньше – в 13:22 (вместо 13:40) и прибудет в Смоленск в 17.30;

№732 отправится из Смоленска на 10 минут раньше – в 12.50 (вместо 13:00) и прибудет в столицу по привычному расписанию.

Также на время ремонта скорректировано расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Москва – Вязьма и Вязьма – Красное. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок.

Кроме того, с 8 по 12 июля у пригородного поезда №6204 Смоленск – Вязьма конечной станцией будет Сафоново, а для электрички №6205 Вязьма – Смоленск станция Сафоново станет начальной точкой маршрута.

Московская железная дорога просит внимательно изучить расписание, планируя поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU